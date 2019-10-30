Web TV Yaşam Sahte kazalara sigorta vurgunu!

Sahte kazalara sigorta vurgunu!

30.10.2019 | 16:16

İzmir’de jandarma bölgesine giren ve çevrede güvenlik kameralarının olmadığı yerlerde aynı araçlarla sürekli sahte kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandıran çete üyeleri, jandarma ve polisin kurduğu WhatsApp grubu sayesinde yakalandı Menderes İlçe Jandarma ekipleri aylar süren titiz çalışmanın ardından, önce kendi ilçelerinde ardından birçok bölgede organize sigorta kasko vurgununu ortaya çıkardı. Kiralık araçlarla, çete üyelerinin kullandığı lüks araçlara çarparak sigorta şirketlerinden milyonlarca lira tahsilat yapan sistem çökertildi. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin kurduğu ortak WhatsApp grubuyla çok sayıda sahte kaza vurgunu deşifre edildi. Sigorta şirketlerini milyonlarca lira dolandıranlar hakkında yasal işlem başlatılarak haklarında dava açıldı. Soruşturmada sahte kaza ile vurgun yapanların, çoğu zaman inandırıcı görünmek ve kazanın trafik tutanaklarına geçmesini sağlamak için yaralanmış numarası yaparak 112 sağlık ekiplerini de olay yerine çağırdıkları öğrenildi.

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