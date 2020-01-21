Sibirya değil Kazdağları
Balıkesir’in Edremit ilçesinden bir grup dağcı zorlu hava şartlarında Kazdağları’nın zirvesine tırmandı. Tırmanış sırasında çekilen görüntüler Sibirya’yı hatırlattı.Kendilerine Keşif Yolcuları diyen bir grup dağcı, Balıkesir'in Edremit ilçesinden Kazdağları'na yoğun tipi ve poyraz fırtınasına rağmen tırmandı. Tırmanış güzergahında özellikle bin 500 metreden sonra oldukça zorlu geçen hava şartlarında dağcılar güç anlar yaşadı. Dağcılar tarafından zirve yolunda çekilen görüntüler ise Sibirya'yı hatırlattı. Bölgede ağaçların, bitkilerin ve taşların buz tuttuğu görüldü. Zaman zaman sıcaklığın rüzgar sebebiyle eksi 20 dereceye kadar düştüğü tırmanışı dağcılar başarı ile tamamlayarak ilçeye geri döndü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
02:35
Yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldular 21.01.2020 | 18:25
01:22
Sibirya değil Kazdağları 21.01.2020 | 18:25
01:32
Patlayan televizyon evi küle çevirdi 21.01.2020 | 18:25
02:12
Yol kenarında bulunan cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı 21.01.2020 | 18:25
36:47
05:04
00:56
Siirt'te sınıfta öğrencilere kızgın maşalı işkence! 21.01.2020 | 17:26
03:24
Somali'de yaralanan 9 kişi Türkiye'de! 21.01.2020 | 17:09
01:11
Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nın asansörü yine bozuldu 21.01.2020 | 16:39
01:02
Bursa'da "Seni sevmiyorum" diyen sevgilisine kızan kadın böyle dehşet saçtı! 21.01.2020 | 15:51
05:51
Aşı reddi ile hastalıklarda artış görüldü 21.01.2020 | 15:00
19:09
02:36
Esenyurt'ta gasp dehşeti genç kızı bıçaklayarak gasp etti 21.01.2020 | 14:18
04:13
Yoğurt hangi hastalıklardan koruyor? 21.01.2020 | 13:02
02:46
Tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı 21.01.2020 | 11:37
00:17
İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu 21.01.2020 | 10:53
03:59
00:51
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole yuvarlandı 21.01.2020 | 10:34
00:48
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti 21.01.2020 | 10:10