Tavuk döner neden zehirler?

İki ilde tavuk döner yiyenler zehirlendi. İlk haber Afyonkarahisar'dan geldi. Yoğunluklu olarak üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği Erenler Mahallesi'nde 67 kişi yediği dönerden rahatsızlandı. Hastaneye başvuran vatandaşlar zehirlenme teşhisi konularak tedavi altına alındı. Zehirlenen kişilerin hepsinin mahalledeki bir lokantadan döner yediği öğrenildi. Söz konusu işletme hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak önemli değerlendirmelerde bulundu.