0.03 promil fazla çıkınca ehliyetine el konuldu: Sürücü polise itiraz edip, gazeteciye tepki gösterdi!

Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılan Mehmet S. (24) isimli sürücüye alkol muayenesi yapan polis ekipleri, alkol metre ile yaptığı ölçümde sürücünün 0.53 promil alkollü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine sürücüye ceza kesmek isteyen polis memurları sürücünün itirazı ile karşılaştı. 0.50 promil olan yasal sınırın 0.03 promil farkla ehliyetine el konulacağını öğrenen genç sürücü, "Abi 0.03 promil, yarım saat bekleme sürem yok mu" diye itiraz etti.