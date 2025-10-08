1 aylık karısını öldürüp canına kıydı

Denizli'de Tunay Acar (42), 1 ay önce evlendiği eşi Keziban Pars Acar'ı (42) tüfekle vurarak öldürdükten sonra, aynı tüfekle intihar etti. Korkunç dün gece 01.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesleri üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce, Tunay Acar'ın 1 ay önce evlendiği eşi Keziban Pars Acar'ı tüfekle vurarak öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Garson olarak çalışan Keziban Acar'ın ilk evliliğinden bir kızı olduğu ve olay anında evde olmadığı öğrenildi. Taksici olan ancak bir süredir çalışmayan Tunay Acar'ın ise yine ilk evliliğinden bir oğlu olduğu belirlendi. Öte yandan Tunay Pars'ın, olay günü akşam saatlerinde kendisini eve bırakan oğluyla vedalaşırken "Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak" dediği bildirildi.