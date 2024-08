1 yaşındaki Duru’nun organları 4 kişiye can oldu

Konya'da yaşayan ve yatarken ters dönmesi sonrası nefessiz kalarak kalbi duran 1 yaşındaki Duru C., tedavi altına alındı. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada 1 aydır tedavi gören bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.Aile, başkalarına can olsun düşüncesiyle bebeklerinin organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Konya Şehir Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Uzman Doktor Mehmet Akif Yazar ve ekibi harekete geçti.Bebeğin kalp, karaciğer ve her iki böbreği başarılı geçen operasyonla alındı. Organlar hava ve karayolu ile Ankara Hacettepe Üniversitesine ve Antalya Akdeniz Üniversitesine gönderilerek hastalara nakledildi. Uzm. Dr. Mehmet Akif Yazar, küçük çocuklarında organlarının alınıp, aynı yaşta olan hastalara nakledilebildiğini söyledi.