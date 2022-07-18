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Giriş Tarihi: 18.7.2022 23:59

1 yaşındaki Mehmet Can'ın kahreden ölümü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde soluk borusuna yemek kaçan 1 yaşındaki Mehmet Can Gönül, hayatını kaybetti

DHA
1 yaşındaki Mehmet Can’ın kahreden ölümü

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Akdam Köyü'nde meydana geldi.

Mehmet Can Gönül'ün yemek yedirildiği sırada nefes alamadığın fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, soluk borusuna yemek kaçtığı belirlenen minik Mehmet Can'ın öldüğünü belirledi.

Yemek borusuna yemek kaçarak ölen Mehmet Can bebeğin cansız bedeni jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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1 yaşındaki Mehmet Can'ın kahreden ölümü
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