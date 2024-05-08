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Giriş Tarihi: 8.5.2024 15:32

10 aylık Armağan bebeğin acı sonu: Annesinin kucağından düştü!

Siirt'te 10 aylık Armağan Aydar, annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Armağan bebek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA
10 aylık Armağan bebeğin acı sonu: Annesinin kucağından düştü!

Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Armağan Aydar, evde dengesini kaybeden annesinin kucağından düşerek yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan erkek bebek Armağan'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Armağan Aydar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

rmağan Aydar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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10 aylık Armağan bebeğin acı sonu: Annesinin kucağından düştü!
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