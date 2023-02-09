10 bin çadır, 2 sahra hastanesi, 20 aşevi

Adıyaman'da, yıkılan bina sayısı 1500 civarında. Deprem sonrası Jandarma Arama Kurtarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri birçok kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Çelikhan'da ulaşılamayan köylere 2 helikopter ile ulaşılmaya çalışılıyor. Depremzedeler için Eğriçay Parkı'nda çadırkent kuruldu. Türk Kızılay ve AFAD tarafından bölgeye ulaştırılan çadırlar, Mehmetçikler tarafından alana kurularak depremzedeler yerleştirildi. Güvenliği askerler tarafından sağlanan çadırkentte 250 çadır yer alırken AFAD tarafından ayrıca vatandaşlara 10 bin çadır dağıtıldı.Depremin vurduğu Adıyaman'da merkezdeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından iki tane sahra hastanesi kuruldu. 20 ayrı noktada mobil aşevi depremzedelerin kullanımına açıldı. MÜSİAD tarafından koordine edilen yemek sevkiyatının sorumlusu Mehmet Aydın, 24 saat esasına göre dün başlayan ve binlerce kişiye hizmet veren 3 öğün yemek dağıtımının bugünden itibaren 500 bin kişiye ulaştırılacağını söyledi. Adıyaman'a yardım malzemesi getiren araçlar 10 kilometre kuyruk oluşturmuş durumda. Arama kurtarma çalışmalarına Jandarma 5 bin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1000, Emniyet Şube Müdürlüğü 2 binin üzerinde personelle katılıyor. Şehir merkezindeki enkazların çoğuna müdahale edilmiş durumda.