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Giriş Tarihi: 25.1.2025

10 saatten fazla oturmak kalbi vuruyor

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10 saatten fazla oturmak kalbi vuruyor
ABD'de yapılan araştırma, düzenli egzersiz yapan bireylerde bile günde 10 saatten fazla hareketsiz kalmanın, kalp yetmezliği riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. JACC adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, İngiltere'nin biyobankasında kayıtlı yaklaşık 90 bin kişinin 7 yıllık sağlık verileri incelendi. Katılımcıların hareketleri kaydedildi ve hareketsizlik süreleri ile kalp hastalıkları arasındaki ilişki araştırıldı. Günde 10 saatten fazla hareketsiz kalan bireylerde kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyon ve miyokard enfarktüsü riskinde önemli bir artış gözlendi.
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10 saatten fazla oturmak kalbi vuruyor
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