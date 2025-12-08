Haberler Yaşam Haberleri 10 yaşındaki çocuk yarı gömülü halde bulundu
Giriş Tarihi: 8.12.2025

10 yaşındaki çocuk yarı gömülü halde bulundu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
10 yaşındaki çocuk yarı gömülü halde bulundu
  • ABONE OL
Hatay Reyhanlı'da 2 gündür kayıp olan Suriyeli 10 yaşındaki Amir Alcedduh, baraj kıyısında kayaların altında toprağa yarı gömülü halde bulundu. Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Amir Alcedduh'tan okuldan çıktıktan sonra haber alınamadı. Yakınları kayıp ihbarı yaptı. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri çocuğu Reyhanlı baraj gölü kıyısında üzeri kayalarla kapalı halde sağ olarak buldu. Alcedduh hastaneye sevk edildi. Talihsiz çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan dayı M.E. tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
10 yaşındaki çocuk yarı gömülü halde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz