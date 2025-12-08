10 yaşındaki çocuk yarı gömülü halde bulundu

Hatay Reyhanlı'da 2 gündür kayıp olan Suriyeli 10 yaşındaki Amir Alcedduh, baraj kıyısında kayaların altında toprağa yarı gömülü halde bulundu. Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Amir Alcedduh'tan okuldan çıktıktan sonra haber alınamadı. Yakınları kayıp ihbarı yaptı. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri çocuğu Reyhanlı baraj gölü kıyısında üzeri kayalarla kapalı halde sağ olarak buldu. Alcedduh hastaneye sevk edildi. Talihsiz çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan dayı M.E. tutuklandı.