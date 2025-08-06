10 yaşındaki Osman, ’Depremin travmasını futbolun iyileştirici gücüyle aşıyor’

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma ve can kaybına neden olmuştu. Büyük, küçük 50 binden fazla insan hayatını kaybettiği büyük depremde, binlerce çocuğun hayatında da derin izler bıraktı. Bu derin travmaları yaşayan çocuklardan sadece biri olan 10 yaşındaki Osman Aras Ertürk, futbolun iyileştirici gücüyle aşıyor. Adıyaman'dan her antrenman için ailesiyle birlikte yaklaşık bin kilometre yol kat eden Osman, Mersin Üniversitesi Spor Kulübü bünyesindeki Futbol Akademisi'nde, orta sahanın 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Henüz dört aydır takımda olmasına rağmen, gösterdiği gelişim dikkat çekici. Osman, kısa süre önce İtalya'da düzenlenen özel bir futbol kulübünün kampına katılarak Avrupa futboluyla da tanışma fırsatı buldu.

Ertürk, 'Futbol ile geçmişte yaşadığım travmayı yaşanan o günde bırakıyorum'

Futbolun hayatında büyük bir değişim yarattığını belirten Osman, "Depremden sonra çok zor zamanlar geçirdim. Futbola başlamak bana umut oldu. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Erol Yaşar'ın destekleriyle bu imkanlar sağlandı. Hocamız UEFA A lisanslı Turhan Aktarla ve diğer antrenörlerimiz bizi sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da yetiştiriyor. Futbol ile geçmişte yaşadığım travmayı yaşanan o günde bırakıyorum. Burada çok yetenekli arkadaşlarım var. Eminim ki buradan büyük takımlara gideceğiz. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Turhan Aktarla, 'Osman Aras fark yaratıyor'

Akademinin koordinatörlüğünü yürüten, UEFA A Lisanslı teknik direktör Turhan Aktarla, Osman için özel bir parantez açarak, "Osman Aras, çalışkanlığı, oyun zekası ve saha içi disipliniyle fark yaratıyor. Bu yaşta gösterdiği teknik olgunluk ve gelişim kapasitesi, onun ilerde çok iyi bir futbolcu olacağının göstergesi. Akademide birçok yetenekli sporcu var ama Osman özel bir çizgide ilerliyor" diye konuştu.

'6 - 13 yaş arası 250 çocuk, bilimsel temelli ve kapsayıcı bir eğitim sistemiyle yetişiyor'

Mersin Üniversitesi Futbol Akademisi, yalnızca sportif değil, aynı zamanda sosyal, duygusal ve zihinsel gelişim odağında bir model sunuyor. Akademide 6 - 13 yaş arası 250 çocuk, bilimsel temelli ve kapsayıcı bir eğitim sistemiyle yetiştiriliyor. Beslenme uzmanları, çocuk gelişim danışmanları ve uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen çalışmalar sayesinde çocuklar sağlıklı bireyler olarak gelişiyor. Projenin altyapısı, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar'ın vizyonu ve talimatlarıyla kurulurken, bu sürece, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Murat Solmaz ile Yapı İşleri Daire Başkanı Onur Karaaslan da aktif destek sunarak, akademinin altyapısal ve organizasyonel başarısına büyük katkı sağladı.

'650 sporcu, 4 branşta eğitimde'

Futbol Akademisi ile birlikte, Mersin Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren yüzme, tenis, voleybol gibi branşlarla birlikte toplamda 650'ye yakın çocuk ve genç, üniversite tesislerinden yararlanıyor. Böylece üniversite, sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir spor ve yaşam merkezi kimliği kazanmış durumda.

'Gelecek, bu sahalarda yazılıyor'

Mersin Üniversitesi, sporu bir branştan öte, çocukların hayatına dokunan bir toplumsal hizmet alanı olarak görüyor. Osman Aras gibi onlarca çocuk, bu akademide sadece futbol oynamıyor, aynı zamanda yaşama tutunuyor, umutla geleceğe bakmayı öğreniyor. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar'ın önderliğinde atılan bu adımlar, Mersin Üniversitesi'ni sadece akademik değil, insani anlamda da Türkiye'nin örnek kurumlarından biri haline getiriyor.