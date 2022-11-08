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Giriş Tarihi: 8.11.2022 17:42 Son Güncelleme: 8.11.2022 18:09

Ankara'da iki oğlunu öldürtmüştü! Cani anne ve sevgilisi hakkında yeni gelişme: Planlı işlemişler

Ankara’da anne 10 yıl önce iki oğlunu öldürmesi için azmettiren anne Fahriye Ertürk Güler ile çocukları öldüren sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nun yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada anne Güler, sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nun birlikte ve planlı hareket ederek cinayetleri işledikleri anlatıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da iki oğlunu öldürtmüştü! Cani anne ve sevgilisi hakkında yeni gelişme: Planlı işlemişler

Ankara'da 2012'de kaybolan Oğulcan Bertan ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu kardeşlerin öldürüldüğü gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, cinayeti işlediklerini itiraf eden anne Fahriye Güler, imam nikahlı eşi İbrahim Terzioğlu ve oğlu Ahmet Terzioğlu gözaltına alınmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliler iki kardeşi öldürerek Ayal ilçesinde bulunan bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmişlerdi.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar Fahriye Ertürk Güler, İbrahim Terzioğlu ve Arman Terzioğlu hakkında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada anne Güler, sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nun birlikte ve planlı hareket ederek cinayetleri işlediklerini kaydetti. Sanıkların Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu fikir ve eylem birliği içerisinde öldürdükleri, Oğulcan Bertan Karaoğlu'nun ölümünde ise anne Güler'nin öldürme planı içerisinde hareket ettiği ifade edilen mütalaada, öldürme eyleminde fiili iştirakinin bulunmadığı, bu ölümde azmettiren sıfatına sahip olduğu, Oğulcan'ı, İbrahim ve Arman'ın birlikte öldürdükleri aktarıldı.

İKİŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Mütalaada her iki cesedin öldürme eylemlerinden sonra İbrahim ve Arman tarafından gömüldüğü ve bu şekilde üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit olduğu aktarılırken, anne Güler, İbrahim Terzioğlu ve Arman Terzioğlu hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle insan öldürmek' suçundan ikişer kez
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedip, sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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Ankara'da iki oğlunu öldürtmüştü! Cani anne ve sevgilisi hakkında yeni gelişme: Planlı işlemişler
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