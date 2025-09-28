10 yılla aranan hükümlü operasyonla yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma ve kullanmak suretiyle yarar sağlama; görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından toplam 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (31), Gebze İlçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlünün emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.