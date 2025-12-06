100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte mevduat faizlerinde son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayında politika faizini yüzde 40,5'ten 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekmişti. Gözler 11 Aralık Perşembe günü açıklanacak politika faiz kararına çevrildi. Kritik karar öncesinde bankada birikimi olan vatandaşlar mevduat faizi oranlarını merak ediyor.
MEVDUAT FAİZİ ORANLARI YÜKSELİŞTE
Faiz kararı öncesinde bankalarda mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Özellikle bazı özel bankalarda oranların yüzde 46 seviyelerine dayandı.
Merkez Bankası'nın bankalarca açılan mevduatlara uyguladığı 3 aylık faiz oranı faiz kararı öncesinde yüzde 50'nin üzerinde. Oranlar şu şekilde:
1 Aya Kadar Vadeli (TL) (%) – 51,50
3 Aya Kadar Vadeli (TL) (%) – 48,50
6 Aya Kadar Vadeli (TL) (%) – 46,00
1 Yıla Kadar Vadeli (TL) (%) – 45,25
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (TL) (%) – 44,50
250 BİN TL'NİN AYLIK KAZANCI NE OLDU?
Bankada parası olanlar birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek istiyor. Bankada 100 bin TL'si olanlar yüzde 46 faizle 32 gün sonunda 2 bin 874,11 bin TL, 250 bin TL'si olanlar ise 7 bin 438,87 TL elde ediyor.
500 BİN TL VE 1 MİLYON TL'NİN AYLIK KÂRI NE KADAR?
500 bin TL'si olan yüzde 46 faizle 15 bin 215,87 TL, 1 milyon TL'si olan ise ayda 28 bin 741,08 TL kazanabiliyor.
İşte banka banka 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi:
|Banka
|Faiz (%)
|100.000 TL
|250.000 TL
|500.000 TL
|1.000.000 TL
|Şekerbank
|%38
|7.916 TL
|19.790 TL
|39.580 TL
|79.160 TL
|İş Bankası
|%39
|8.125 TL
|20.312 TL
|40.625 TL
|81.250 TL
|Enpara
|%39
|8.125 TL
|20.312 TL
|40.625 TL
|81.250 TL
|Garanti BBVA
|%40,5
|8.437 TL
|21.093 TL
|42.187 TL
|84.370 TL
|Ziraat Bankası
|%41
|8.542 TL
|21.355 TL
|42.710 TL
|85.420 TL
|QNB Finansbank
|%42
|8.750 TL
|21.875 TL
|43.750 TL
|87.500 TL
|Akbank
|%43
|8.958 TL
|22.395 TL
|44.790 TL
|89.580 TL
|Yapı Kredi
|%45
|9.375 TL
|23.437 TL
|46.875 TL
|93.750 TL
|HSBC
|%45
|9.375 TL
|23.437 TL
|46.875 TL
|93.750 TL
|TEB
|%46
|9.583 TL
|23.958 TL
|47.915 TL
|95.830 TL