100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte mevduat faizlerinde son durum

Giriş Tarihi: 6.12.2025 16:25

Bankada parasını değerlendirmek isteyenler mevduat faizlerindeki son durumu merak ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasına günler kala mevduat faizleri yükselişe geçti. Bankalarda faiz oranları yüzde 46'lara dayandı. 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu? En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte en yüksekten en düşüğe mevduat faizi oranları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayında politika faizini yüzde 40,5'ten 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekmişti. Gözler 11 Aralık Perşembe günü açıklanacak politika faiz kararına çevrildi. Kritik karar öncesinde bankada birikimi olan vatandaşlar mevduat faizi oranlarını merak ediyor.

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI YÜKSELİŞTE

Faiz kararı öncesinde bankalarda mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Özellikle bazı özel bankalarda oranların yüzde 46 seviyelerine dayandı.

Merkez Bankası'nın bankalarca açılan mevduatlara uyguladığı 3 aylık faiz oranı faiz kararı öncesinde yüzde 50'nin üzerinde. Oranlar şu şekilde:

1 Aya Kadar Vadeli (TL) (%) – 51,50
3 Aya Kadar Vadeli (TL) (%) – 48,50
6 Aya Kadar Vadeli (TL) (%) – 46,00
1 Yıla Kadar Vadeli (TL) (%) – 45,25
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (TL) (%) – 44,50

Bankaların faiz oranları ortalama şu şekilde:

1 aya kadar vadeli: % %39-46
3 aya kadar vadeli: % 35
6 aya kadar vadeli: % 32
1 yıla kadar vadeli: % 23

250 BİN TL'NİN AYLIK KAZANCI NE OLDU?

Bankada parası olanlar birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek istiyor. Bankada 100 bin TL'si olanlar yüzde 46 faizle 32 gün sonunda 2 bin 874,11 bin TL, 250 bin TL'si olanlar ise 7 bin 438,87 TL elde ediyor.

500 BİN TL VE 1 MİLYON TL'NİN AYLIK KÂRI NE KADAR?

500 bin TL'si olan yüzde 46 faizle 15 bin 215,87 TL, 1 milyon TL'si olan ise ayda 28 bin 741,08 TL kazanabiliyor.

İşte banka banka 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi:

Banka Faiz (%) 100.000 TL 250.000 TL 500.000 TL 1.000.000 TL
Şekerbank %38 7.916 TL 19.790 TL 39.580 TL 79.160 TL
İş Bankası %39 8.125 TL 20.312 TL 40.625 TL 81.250 TL
Enpara %39 8.125 TL 20.312 TL 40.625 TL 81.250 TL
Garanti BBVA %40,5 8.437 TL 21.093 TL 42.187 TL 84.370 TL
Ziraat Bankası %41 8.542 TL 21.355 TL 42.710 TL 85.420 TL
QNB Finansbank %42 8.750 TL 21.875 TL 43.750 TL 87.500 TL
Akbank %43 8.958 TL 22.395 TL 44.790 TL 89.580 TL
Yapı Kredi %45 9.375 TL 23.437 TL 46.875 TL 93.750 TL
HSBC %45 9.375 TL 23.437 TL 46.875 TL 93.750 TL
TEB %46 9.583 TL 23.958 TL 47.915 TL 95.830 TL
