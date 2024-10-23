100 bin deniz kaplumbağası suyla buluştu

Nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot kumsalında, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve TÜPRAG işbirliğiyle nisan ve eylül ayları arasında yürütülen 'Miner Turtle Projesi' kapsamında 2 bin 500 yuva tespit edildi. Yaklaşık 100 bin yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu. 10 okuldan 800'e yakın öğrenciye ise çevre bilinci aşılandı, deniz kaplumbağaları hakkında eğitimler verilerek gelecek nesiller için farkındalık çalışmaları yapıldı.Proje kapsamında 18 uluslararası ve 48 ulusal gönüllüyle doğayı korumak için ortak çalışmalar yürütüldü. Diğer yandan, proje kapsamında Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda uydu izleme cihazı takılıp geçen temmuz ayında denize bırakılan 'Altın' ve 'Gümüş' isimli kaplumbağalar da Akdeniz'de binlerce kilometre yol yapıp kışlama alanı Kuzey Afrika kıyılarına gitti. Altın'ın ilk durağı Bozyazı kumsalı oldu. Burada bir süre mola veren Altın, küçük molalarla Afrika'nın kuzeyine doğru ilerleyerek Libya'nın Tobruk kıyılarına yaklaştı.