SON DAKİKA

ÜCRETSİZ ONARIM, AYIPSIZ MAL İLE DEĞİŞİM, İADE YA DA AYIP ORANINDA İNDİRİM KARARI

Satıcının, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlü olduğu kaydedilen kararda, ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketicinin, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabileceği ifade edildi.