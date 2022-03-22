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Giriş Tarihi: 23.3.2022

100 yaşındaki köpekbalığına otopsi yapıldı

100 yaşındaki köpekbalığına otopsi yapıldı
İNGİLTERE'DE, en az 100 yaşında olduğu tahmin edilen ve nadir görülen Grönland köpekbalığı kıyıya vurdu. Bir süre denizde sürüklenen köpekbalığı, bir tur şirketi tarafından yakalanıp otopsi için uzmanlara teslim edildi. Hayvan koruma uzmanı Abby Crosby, "Bu muhteşem hayvanların sahillerimize vurması üzücü. Ama onları incelemek bizim için çok değerli bir fırsat" dedi. Grönland köpekbalıkları, Arktika ve Kuzey Atlantik okyanuslarında 2 bin 647 metre derinlikte yaşayabiliyor. Bu türün en az 272 yıl yaşadığı ve en uzun ömürlü omurgalı olduklarını tahmin ediliyor. DIŞ HABERLER

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100 yaşındaki köpekbalığına otopsi yapıldı
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