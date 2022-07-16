11 gündür aranıyordu! Ayçiçek tarlasında cesedine ulaşıldı

Büyükçekmece Saim Akman 4 Temmuz günü iddiaya göre kaldığı bakımevinin duvarından atlayarak kayıplara karıştı. 11 gündür ailesi tarafından aranan Akman, bugün 14.00 sıralarında bakımevinin yanında bulunan yaklaşık 150 metre uzağındaki ayçiçeği tarlasında Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri (SAK) tarafından bulundu.

"KURUMUN DİBİNDE ÇIKTI"

Saim Akman'ın oğlu Murat Akman, "babamın kayıp ilanını günlerdir sosyal medyadan duyuruyorum. Yetkililerin boşluğundan faydalanıp kayıplara karışmış. Bayram süresince arama yapıldı. Benimde ihmalim yetkmililerinde ihmali var . Bir yetkili de arayıp 'kardeşim baban kayboldu arıyorsun' diyen olmadı. Kendi çabamla Mimaroba'dan Selimpaşa'ya kadar afiş ve sosyal medyayı kullandım ama kurumun dibinden çıktı. Söyleyecek başka bir şey yok" dedi.

Saim Akman'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak, otopsi sonrası kesin ölüm nedeni belirlenecek.