11 saat boyunca işkence edip kafasından vurdu! Eşini arayıp ’Burak’ı öldürdüm sıra sende’ demiş

Sokak üzerinde bulunan yakınları ile helalleşen Tıska, daha sonra tekrar Mutlu'nun yanına gelip helallik istedi. Mutlu'nun hakkını helal etmesi üzerine yanında bulunan tabancayı çıkartan Tıska, Mutlu'yu kafasından, göğsünden ve kalçasından olmak üzere 4 kez ateş ederek vurdu. Hastaneye kaldırılan Burak Mutlu'nun yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği belirtildi.