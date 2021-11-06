11 saat boyunca işkence edip kafasından vurdu! Eşini arayıp ’Burak’ı öldürdüm sıra sende’ demiş

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Şair Baki Sokakta iki gün önce meydana gelen olayda, cezaevinden kısa süre önce çıkan Yıldıray Tıska, cezaevindeyken bebeği ile birlikte kendisini terk eden imam nikahlı eşi B.B.'nin (18) ilişkisi olduğunu düşündüğü yakın arkadaşı Burak Mutlu ile konuşmak için evine gitti.
11 SAATLİK İŞKENCE ETTİ, VURMADAN ÖNCE HELALLİK İSTEDİ
Tıska, olay günü sabah 07.00 sıralarında buluştuğu Mutlu'ya işkence yapmaya başladı. Dinlene dinlene 11 saat boyunca Mutlu'ya işkence yapan Tıska, daha sonra Mutlu ile birlikte sokağa çıktı.
Sokak üzerinde bulunan yakınları ile helalleşen Tıska, daha sonra tekrar Mutlu'nun yanına gelip helallik istedi. Mutlu'nun hakkını helal etmesi üzerine yanında bulunan tabancayı çıkartan Tıska, Mutlu'yu kafasından, göğsünden ve kalçasından olmak üzere 4 kez ateş ederek vurdu. Hastaneye kaldırılan Burak Mutlu'nun yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği belirtildi.
EŞİNİ ARAYIP 'SIRA SENDE' DEDİ
Olaydan hemen sonra eşi B.B.'yi görüntülü olarak arayan Tıska, 'Burak'ı öldürdüm sıra sende' diyerek telefonu kapattı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir yandan B.B.'nin hayatını güvenceye alırken diğer taraftan da Yıldıray Tıska'nın peşine düştü. Ekipler çok geçmeden Tıska'yı saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
'NAMUSUM İÇİN' YAPTIM
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray Tıska, basın mensuplarının neden vurdunuz? sorusuna, 'Namusum için' yanıtını verdi. Gasp, yaralama, hırsızlık gibi birçok suçtan 32 kaydı bulunduğu öğrenilen Tıska, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.