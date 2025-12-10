Haberler Yaşam Haberleri 11. YARGI PAKETİ SON DURUM: 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 10.12.2025 11:47

11. YARGI PAKETİ SON DURUM: 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

11. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonuna sunulmasından ardından kabul edildi. 38 maddeden oluşan yargı paketinde "Kovid düzenlemesi" olarak bilinen infaz düzenlemesine ilişkin 27. maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik sonucu alt–üst soya, kardeşe, eşe/boşanılan eşe, kadına ve çocuğa yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları kapsam dışına çıkarıldı. Peki, 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen yargı paketinin içeriği ve maddeleri ise merak konusu oldu. Peki, 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? İşte, tüm detaylar...

11. YARGI PAKETİ, TBMM ADALET KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

BAKAN TUNÇ'TAN 11. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin teklifin 12 farklı kanunda değişiklik öngördüğünü ve 38 maddeden oluştuğunu bildirdi.

Bakan Tunç, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsattı.

Teklifin hayırlı olmasını dileyen Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan yargı paketi toplumsal huzur ve barışı daha da tahkim eden, adalete erişimi daha da güçlendiren, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı suçtan koruyan, çocuklarımızı hedef alan suç örgütleriyle etkin mücadele sağlayan, trafikte güvenliği tehlikeye atanlara yaptırımları artıran, mutlu günlerimizi üzüntüye çeviren silahlı kutlamaların önüne geçen, ceza adaleti sistemini güçlendiren, bilişim ve dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilme sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

11. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

11. Yargı Paketi teklifinin ilk 15 maddesi Meclis'te kabul edilse de henüz tüm maddeler Meclis'ten geçmedi. Teklif, TBMM Komisyonu'ndan geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

