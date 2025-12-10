11. YARGI PAKETİ SON DURUM: 11. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen yargı paketinin içeriği ve maddeleri ise merak konusu oldu. Peki, 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? İşte, tüm detaylar...

11. YARGI PAKETİ, TBMM ADALET KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

BAKAN TUNÇ'TAN 11. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin teklifin 12 farklı kanunda değişiklik öngördüğünü ve 38 maddeden oluştuğunu bildirdi.

Bakan Tunç, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsattı.