12 Dev Adam EuroBasket finalinde! Türkiye – Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te büyük bir gurura imza atarak finale adını yazdırdı. Turnuva boyunca sergilediği etkili oyunla dikkat çeken 12 Dev Adam, finalde güçlü rakibi Almanya ile karşı karşıya gelecek. Türk spor severlerin heyecanla beklediği karşılaşma, basketbol tarihimizin en önemli maçlarından biri olacak. Peki, Türkiye – Almanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, EuroBasket final maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi: