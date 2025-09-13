12 Dev Adam EuroBasket finalinde! Türkiye – Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te büyük bir gurura imza atarak finale adını yazdırdı. Turnuva boyunca sergilediği etkili oyunla dikkat çeken 12 Dev Adam, finalde güçlü rakibi Almanya ile karşı karşıya gelecek. Türk spor severlerin heyecanla beklediği karşılaşma, basketbol tarihimizin en önemli maçlarından biri olacak. Peki, Türkiye – Almanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, EuroBasket final maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi:
Turnuva boyunca gösterdiği mücadeleci performansın ardından Yunanistan karşısında aldığı 94-68'lik skorla finale yükselen 12 Dev Adam, şampiyonluk için Almanya karşısına çıkacak.
FIBA Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Riga Arena'da Yunanistan ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, müsabakaya Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı.
Millilerde Ercan Osmani 28 sayı – 6 ribaund – 2 asist – 2 top çalma - 1 blok ve Alperen Şengün 15 sayı – 12 ribaund – 6 asist – 2 top çalma – 1 blok ile oynadı.
EuroBasket 2025 finalinde Türkiye – Almanya maçı, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Türkiye'nin farklı şehirlerinde dev ekranlarda da yayınlanarak basketbol coşkusunu milyonlara taşıyacak.
Final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı izlemek mümkün olacak. Böylece basketbol severler, şampiyonluk heyecanını şifresiz takip edebilecek.
Türkiye, EuroBasket 2025'te grup aşamasında güçlü rakiplerini geride bırakırken, çeyrek final ve yarı finalde sergilediği etkili performansla dikkat çekti. Özellikle son maçlarda takımın savunmadaki direnci ve hücumdaki verimliliği, finale giden yolun kapısını açtı.
Basketbol severler, milli takıma destek olmak için büyük bir heyecan içinde. Türkiye'nin şampiyonluk için sahaya çıkacağı bu final, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek.