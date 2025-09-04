12 Dev Adam EuroBasket’te 5’te 5 yaptı! Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, A Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 95-90'lık skorla mağlup ederek grubundaki beşinci maçını da kazandı ve namağlup grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. 2 maç kala turu garantileyen 12 Dev Adam, maça grup liderliği için çıktı ve istediğini aldı. Peki; Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman oynanacak?
A Milli Erkek Basketbol Takımımız EuroBasket grubunda son rakibi Sırbistanı 95-90 skorla geçti. Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı.
Millilerimiz son 16 turunda 6 Eylül Cumartesi günü İsveç ile Arena Riga'da karşı karşıya gelecek. Hedefin çeyrek final olacağı maçta 12 Dev Adam'ın motivasyonu oldukça yüksek.
Maç TSİ 12.00'de başlayacak. Milli maçın yeniden TRT Spor ekranlarından yayımlanması bekleniyor.