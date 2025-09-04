Haberler Yaşam Haberleri 12 Dev Adam EuroBasket'te 5'te 5 yaptı! Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 4.9.2025 09:24

12 Dev Adam EuroBasket'te 5'te 5 yaptı! Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası kapsamında çıktığı gruptaki son maçında liderliği Sırbistan'a kaptırmayarak 95-90 skorla tarih yazdı. Alperen Şengün'ün inanılmaz performansıyla oldukça heyecan dolu geçen maçta yıldız oyuncu 28 sayı – 13 ribaund – 8 asist – 1 top çalma kaydetti. Sırada son 16 turu rakibi İsveç var. Peki; Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 12 Dev Adam'ın EuroBasket maç takvimi:

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, A Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 95-90'lık skorla mağlup ederek grubundaki beşinci maçını da kazandı ve namağlup grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. 2 maç kala turu garantileyen 12 Dev Adam, maça grup liderliği için çıktı ve istediğini aldı. Peki; Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman oynanacak?

12 DEV ADAM NAMAĞLUP LİDER!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız EuroBasket grubunda son rakibi Sırbistanı 95-90 skorla geçti. Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı.

A Erkek Milli Takımımızda Alperen Şengün 28 sayı – 13 ribaund – 8 asist – 1 top çalma ve Shane Larkin 23 sayı – 2 ribaund – 9 asist ile oynadı. Sırbistan'da Nikola Jokic 22 sayı kaydetti.

TÜRKİYE - İSVEÇ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Millilerimiz son 16 turunda 6 Eylül Cumartesi günü İsveç ile Arena Riga'da karşı karşıya gelecek. Hedefin çeyrek final olacağı maçta 12 Dev Adam'ın motivasyonu oldukça yüksek.

Maç TSİ 12.00'de başlayacak. Milli maçın yeniden TRT Spor ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

