12 Dev Adam EuroBasket’te 5’te 5 yaptı! Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, A Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 95-90'lık skorla mağlup ederek grubundaki beşinci maçını da kazandı ve namağlup grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. 2 maç kala turu garantileyen 12 Dev Adam, maça grup liderliği için çıktı ve istediğini aldı. Peki; Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman oynanacak?