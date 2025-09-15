12 DEV ADAM MAÇ TAKVİMİ 2025: FIBA Dünya Kupası Elemeleri A Milli Basketbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler?

Basketbol severlerin gözü şimdi Dünya Kupası yolculuğunda! Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya karşı sahadan 88-83 mağlup ayrılan ve gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. C Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye, elemelerdeki ilk maçında Bosna Hersek karşısında parkeye çıkacak. Peki, 12 Dev Adamın maçları ne zaman, rakipleri kimler? İşte, Basketbol Dünya Kupası A Milli Takım maç programı.