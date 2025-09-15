Haberler Yaşam Haberleri 12 DEV ADAM MAÇ TAKVİMİ 2025: FIBA Dünya Kupası Elemeleri A Milli Basketbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler?
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finalde Almanya’ya 88-83 kaybederek turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, gözünü Basketbol Dünya Kupası elemelerine çevirdi. FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde gruplar belli oldu. 12 Dev Adam, C Grubu’nda sahaya çıkacak ve ilk sınavını Bosna Hersek karşısında verecek. Peki, Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye’nin maçları ne zaman, rakipleri kimler? İşte A Milli Basketbol Takımı maç takvimi.

Basketbol severlerin gözü şimdi Dünya Kupası yolculuğunda! Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya karşı sahadan 88-83 mağlup ayrılan ve gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. C Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye, elemelerdeki ilk maçında Bosna Hersek karşısında parkeye çıkacak. Peki, 12 Dev Adamın maçları ne zaman, rakipleri kimler? İşte, Basketbol Dünya Kupası A Milli Takım maç programı.

BASKETBOL DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikincilikle kürsüye çıkan Türkiye, şimdi Basketbol Dünya Kupası için sahaya inmeye hazırlanıyor. FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin grup kuraları çekildi ve millilerin yer aldığı grup netleşti. C Grubu'nda mücadele edecek olan 12 Dev Adam, ilk maçını Bosna Hersek ile oynayacak.

FIBA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Danimarka, Gürcistan, Ukrayna, İspanya

B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, Romanya

C Grubu: Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek, İsviçre

D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: Hırvatistan, Almanya, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi

F Grubu: Letonya, Polonya, Avusturya, Hollanda

G Grubu: Macaristan, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN, RAKİPLERİ KİMLER?

Milliler, elemelerdeki ilk tur maçlarını, 27 Kasım 2025 ile 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynayacak.

İşte A Milli Erkek Basketbol Takımının maç takvimi:

27 Kasım 2025 Perşembe

Türkiye - Bosna Hersek

30 Kasım 2025 Pazar

A Ön Eleme Grubu İkincisi - Türkiye

27 Şubat 2026 Cuma

Sırbistan - Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi

Türkiye - Sırbistan

2 Temmuz 2026 Pazar

Bosna Hersek - Türkiye

5 Temmuz 2026 Çarşamba

Türkiye - A Ön Eleme Grubu İkincisi

