12 DEV ADAM MAÇ TAKVİMİ 2025: FIBA Dünya Kupası Elemeleri A Milli Basketbol Takımı maçları ne zaman, rakipleri kimler?

Basketbol severlerin gözü şimdi Dünya Kupası yolculuğunda! Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya karşı sahadan 88-83 mağlup ayrılan ve gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. C Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye, elemelerdeki ilk maçında Bosna Hersek karşısında parkeye çıkacak. Peki, 12 Dev Adamın maçları ne zaman, rakipleri kimler? İşte, Basketbol Dünya Kupası A Milli Takım maç programı.
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikincilikle kürsüye çıkan Türkiye, şimdi Basketbol Dünya Kupası için sahaya inmeye hazırlanıyor. FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin grup kuraları çekildi ve millilerin yer aldığı grup netleşti. C Grubu'nda mücadele edecek olan 12 Dev Adam, ilk maçını Bosna Hersek ile oynayacak.
FIBA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Danimarka, Gürcistan, Ukrayna, İspanya
B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, Romanya
C Grubu: Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek, İsviçre
D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya
E Grubu: Hırvatistan, Almanya, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi
F Grubu: Letonya, Polonya, Avusturya, Hollanda
G Grubu: Macaristan, Fransa, Belçika, Finlandiya
H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya
Milliler, elemelerdeki ilk tur maçlarını, 27 Kasım 2025 ile 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynayacak.
İşte A Milli Erkek Basketbol Takımının maç takvimi:
27 Kasım 2025 Perşembe
Türkiye - Bosna Hersek
30 Kasım 2025 Pazar
A Ön Eleme Grubu İkincisi - Türkiye
27 Şubat 2026 Cuma
Sırbistan - Türkiye
2 Mart 2026 Pazartesi
Türkiye - Sırbistan
2 Temmuz 2026 Pazar
Bosna Hersek - Türkiye
5 Temmuz 2026 Çarşamba
Türkiye - A Ön Eleme Grubu İkincisi