Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı olan Yenidoğan, Orta, Vatan, Terazidere ve Altıntepsi Mahalleleri'nde 12 günde çok sayıda apartmandan su sayacı çalındı. 16 hırsızlık suçu işlendiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi; hırsızın apartmanlardan çaldığı su sayaçlarını poşetlere koyarak kaçtığını tespit etti.

12 günde 16 su sayacı çaldı! Poşetlere doldurup böyle kaçtı | Video

Hırsızın çaldığı su sayaçlarını poşetlere koyduğu ve kaçtığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kimliği saptanan T.S. (34), Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Orta Mahallesi'nde yakalandı. Hırsızlık ve benzeri suçlardan ötürü kaydı bulunan ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen T.S. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.