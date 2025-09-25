12 yaşındaki Meryem’i taşla katletmişti: Katil zanlısı mahkemede çark etti!

'KIZIMI ÖLDÜREN BUDUR' DİYE BAĞIRDIM

Anne Guli Samou beyanında, 'Pazar günü sanık ve eşi bana geldi oturduk çay kahve içiyorduk sanık ve eşi bana 'Yurt dışında yaşayan kocan sana ne kadar para gönderecek' diye sordu ben de '800 Euro gönderdi' dedim. Sonra evimden çıktılar. Olay günü, ben ve büyük oğlum İl Göç İdaresi'ne gittik. Eve geldiğimde kapı kapalıydı anahtarla ben açtım. Eve girdiğimde küçük çocuğumu salonda sobanın yanında kanlar içinde sırt üstü yatarken buldum. Onu kaldırmaya çalıştım o sırada kızım geldi aklıma küçük odada Meryem'i gördüm kanlar içindeydi. Onu salona götürdüm taş ve bıçak salonda duruyordu. İkisinde de kan vardı. Sonra 112 ekipleri ve sanık evimize geldi. Ben sanığı görür görmez kızımı onun öldürdüğünü anladım ve 'Benim kızımı öldüren budur' diye bağırdım çünkü ağzında sigara vardı eli ayağı titriyordu dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, çocukların da dinlenilmesi ve eksik hususların giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.