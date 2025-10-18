1.3 milyarlık vurguna 33 tutuklama

İstanbul'da düzenlenen "Kara Para Aklama" operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 60 şüpheliden 48'i gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 15'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtları gibi delillere dayanarak gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin 1 milyar 300 milyon lira yasadışı gelir elde ettikleri belirlendi.Soruşturma, Laleli merkezli bazı kişi ve şirketlere yönelik ikinci dalga olarak tanımlandı. Şüphelilerin, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yürütülen para trafiğini kontrol altına aldıkları, yabancı banka kartlarını POS cihazları üzerinden sahte işlemlerle kullandıkları saptandı. Bu yöntemle 47 milyar liradan fazla işlem hacmi oluşturdukları ve komisyonlar yoluyla büyük gelir elde ettikleri belirtildi.Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklığı, banka ve kripto varlıklara el konuldu.