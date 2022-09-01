Haberler Yaşam Haberleri 13 yaşındaki çocuğa teledolandırıcı tuzağı
Giriş Tarihi: 2.9.2022

13 yaşındaki çocuğa teledolandırıcı tuzağı

13 yaşındaki çocuğa teledolandırıcı tuzağı
Çorum'da E.Ö.'yü (13) telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyleyip kurtulması için para istedi. E.Ö., evde bulunan altınları alarak kuyumcuda 12 bin liraya bozdurduktan sonra zanlının verdiği hesap numarasına bir bankanın ATM'sinden yatırdı. Durumdan haberdar olan ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kuyumcular arastasında çalışma başlattı. Telefonda dolandırıcılarla konuşurken bulunan E.Ö., polis ekiplerine ve ailesine yaşadıklarını anlattı. E.Ö., dolandırıcıların kendisini telefonu kapatmaması konusunda tehdit ettiklerini ve kalan altınları da bozdurarak verdikleri hesaba yatırmasını istediklerini söyledi. Ailenin şikâyeti üzerine altınları bozduran kuyumcuyla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma yürütüyor. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere promosyon müjdesi: Başvuru süresi uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM tarafından duyuruldu mu? YÖK YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?
Esnaftan CHP'li Öztrak'a sert tepki: Partiyi ne hale getirdiniz?
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Öğrenciler dikkat!
CHP medyasında teröriste ağıt! Halk TV’de PKK’lı terörist için başsağlığı
İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Gemi karaya oturdu
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
ARKADAŞINA GÖNDER
13 yaşındaki çocuğa teledolandırıcı tuzağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA