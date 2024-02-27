13 yaşındaki çocuk, kavga ettiği arkadaşını bıçakladı

Bursa'da aralarında daha önce tartışma yaşanan yaşı küçük iki çocuk grubu karşı karşıya geldi. Yeniden alevlenen kavgada, 13 yaşındaki E.U. aynı yaştaki Abdullah A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde daha önceden yine kavga ettikleri ileri sürülen 13 yaşlarındaki iki grup arasında yeniden kavga çıktı. Yaşanan kavgada E.U. isimli çocuk, Abdullah A.'yı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile aralarında E.U.'nun da bulunduğu 6 kişilik grup olay yerinden kaçarken, Abdullah A. kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayetle sonuçlanan çocuk kavgasının ardından harekete geçen polis, kaçan E.U. ve 5 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden E.U. tutuklandı.