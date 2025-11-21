13 yaşındaki Eren’i tavuk döner mi öldürdü? O işletmenin sahibi ve kuryesinin ifadeleri ortaya çıktı!

Sipariş edilen tavuk dürüm içine konulan tavuğu saat 15.00 sıralarında takmıştık. İşyerinden alınan numude de saat 15.00 sıralarında takmış olduğum tavuktur. İşyerinde kullanmış olduğum malzemelerde herhangi bir sorun yok. Satın aldığım ve tedarik ettiğim ürünler ve malzemeler uzun süredir işyerimde kullanmış olduğum aynı ürünlerdir. Yeni herhangi bir ürün kullanılmamıştır. Gün içerisinde siparişlerden veya müşterilerden herhangi bir sorun yaşayan, beğenmeyen ya da herhangi bir şikayet söz konusu olmadı. İşletmemden sipariş edilen yemekten zehirlenme yaşanacağını düşünmüyorum. Kullanmış olduğumuz ürünlerde ya da yemeklerde sorun olsaydı başka şikayetler ya da rahatsızlanan başka müşterilerim de olması gerekirdi. Fakat böyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.