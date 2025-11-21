13 yaşındaki Eren’i tavuk döner mi öldürdü? O işletmenin sahibi ve kuryesinin ifadeleri ortaya çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta 13 yaşındaki Eren Yılgın'ın, eve gelen ailesi tarafından cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun en son eve tavuk döner ve ayran siparişi verdiği biliniyor. Şüpheli ölümün ardından ivedi bir şekilde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi İsmail Şengül ve siparişi Eren'e götüren kurye Yunus Emre Üstünsoy emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı.
"ZEHİRLENME YAŞANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan işletme sahibi İsmail Şengül, "Yaklaşık 3 yıldır 'Karadeniz Döner ve Ev Yemekleri' isimli işyerinin işletmecisiyim. Olay günü polisler evime gelerek gün içinde işyerinden sipariş gönderdiğimiz üründen bir çocuk şahsın vefat ettiğini ve yemekten zehirlenmiş olabileceğini söylemeleri üzerine emniyete getirildim. Adrese saat 16.00 sıralarında bir adet tavuk dürüm sipariş edildi. Sipariş hazırlandıktan sonra kurye ile adrese teslim edildi. Bahse konu adrese daha önce de tavuk dürüm siparişi göndermiştik.
Sipariş edilen tavuk dürüm içine konulan tavuğu saat 15.00 sıralarında takmıştık. İşyerinden alınan numude de saat 15.00 sıralarında takmış olduğum tavuktur. İşyerinde kullanmış olduğum malzemelerde herhangi bir sorun yok. Satın aldığım ve tedarik ettiğim ürünler ve malzemeler uzun süredir işyerimde kullanmış olduğum aynı ürünlerdir. Yeni herhangi bir ürün kullanılmamıştır. Gün içerisinde siparişlerden veya müşterilerden herhangi bir sorun yaşayan, beğenmeyen ya da herhangi bir şikayet söz konusu olmadı. İşletmemden sipariş edilen yemekten zehirlenme yaşanacağını düşünmüyorum. Kullanmış olduğumuz ürünlerde ya da yemeklerde sorun olsaydı başka şikayetler ya da rahatsızlanan başka müşterilerim de olması gerekirdi. Fakat böyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.
"DAHA ÖNCE DE SİPARİŞ GÖTÜRMÜŞTÜM"
İfadesi alınan bir başka şüpheli kurye Yunus Emre Üstünsoy ise, "Ben yetkilisi İsmail Şengül isimli şahıs olan 'Karadeniz Döner ve Ev Yemekleri' isimli işyerinde yaklaşık 1 yıldır kurye olarak çalışmaktayım. 19 Kasım günü saat 16.00 sıralarında dükkana gelen sipariş üzerine 1 adet tavuk dürüm siparişini adrese motosikletim ile götürdüm. İkamet kapısını yaklaşık 40-45 yaşlarında erkek bir şahıs açtı. Sipariş ücreti olan 115 TL parayı aldım. Daha sonra siparişi kendisine verdim. Ardından ikametten ayrılarak dükkana geri döndüm. Bu adrese daha önce de sipariş götürmüştüm. Maktülü de sipariş götürdüğüm için simaen tanırım. Hazırlanan sipariş ile ilgili herhangi bir ilgi alakam yok" şeklinde konuştu.