130 milyonluk yalı soygununda kilit isim yakalandı

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda 2.5 ay önce bir soygun gerçekleştirilmişti. 130 milyon liralık soygunla ilgili aranan şüphelilerden Ahmet Y. Sakarya Karasu'da yakalandı. Arkadaşı Serdar C. ise Kâğıthane'de gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerine SABAH ulaştı. Geçen 9 Haziran'da sabaha karşı Kireçburnu'nda bulunan yalının 1.5 yıldır güvenlik görevlisi olan Ahmet Y. iddiaya göre; arkadaşları Serdar C. ile birlikte yalıdaki 4 kasanın kilidini kırarak içindeki yaklaşık 130 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çalarak kaçmışlardı. Polisin olayla ilgili çalışmasında İstanbul, Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.Çalışmaların devamında geçen hafta şüpheli güvenlik görevlisi Ahmet Y. Sakarya Karasu'da, arkadaşı Serdar C. ise İstanbul Kâğıthane'de yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece ifadelerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.Ahmet Y. ifadesinde, "Olayla ilgim yok. Beni kurban ettiler, ben güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Aslında kaçmayacaktım. Nöbeti aldığım sırada arkadaşım akşam klimacıların geleceğini söyledi. Gece 01.55 gibi geldiler. Aracın arkasında bulunan 3 kişi maskeliydi, ben kapıyı açmak zorundaydım, çünkü buraya klimacı ve elektrikçi özel olarak gelir. Yarım saat sonra merak ederek içeri girdim, bana 'Patronunu arama, gizli arama yapılacak' dediler. İçeriye girdiğimde kasaların paramparça olduğunu gördüm" dedi. Olayı yapan kişilerle bir irtibatının olmadığını, araca zorla bindirilerek Bağcılar'a götürüldüğünü öne süren Ahmet Y., "Serdar benim çocukluk arkadaşımdır, olayın olduğundan Serdar'ın hiç haberi yok. Onu ben sabaha karşı aradım ve bulunduğum yerden almasını istedim" ifadelerini kullandı. Şüpheli Serdar C. ise Ahmet'in arayıp 'Bir durum var' diye çağırdığını belirterek "Ahmet'in yanına Çapa'ya gittim, yanında tanımadığım 2 kişi daha vardı. Ahmet, çalıştığı yerin soyulduğundan bahsetti ve bana 2 çanta gösterdi, çantanın içinde güvenlik kıyafeti vardı, diğerinde de bir miktar para olduğunu söyledi. Uygulamadan araba çağırdık, bir süre sonra arabadan indik. Ahmet taksiye binip gitti, ben de Gürpınar tarafına gittim. Orada 15-20 gün kaldıktan sonra başka bir eve geçtim. 20 gün kadar da orada kaldıktan sonra yakalandım. Benim olayla ilişkim yok. Ahmet dışında kimseyi tanımam, bilseydim telefonu bile açmazdım" diye konuştu.