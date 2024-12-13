13’ü isim de terörle ilişkili

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Esenyurt eski belediye başkanı Ahmet Özer ile yoğun ve sürekli irtibatı olduğu tespit edilen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 13 şüphelinin PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 13 şüpheli ile ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan araştırma raporunda şüphelilerin terörle ilişkilerine ayrıntılı olarak yer verildi.

TERÖR İLİŞKİLERİ RAPORA YANSIDI

Rapora göre; Şüphelilerden Kerem T.'nin terör propagandasından hakkında soruşturma bulunduğu, Mahmut Ç.'nin KCK Türkiye Yapılanması Siyasal Alan Merkezine bağlı olarak örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüttüğü, Kazım Ş., Fikret D., Fatmagül D., Alaaddin E., Selma G. ve Ali T'nin Halkların Demokratik Kongresi (HDK) binasında elde edilen dijital materyaller ve dökümanlarda delege listelerinde adlarının geçtiği, Faik K.'nın terörist cenazesinde PKK lehine slogan attığı, Reşat A., Mustafa D. Ve Harun O.'nun terör kayıtlarının bulunduğu, Lezgin B.'nin ise terörle ilgili suçlardan 46 adet suç kaydının bulunduğu ve illegal yollardan yurtdışına kaçtığı bilgilerine yer verildi.