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Giriş Tarihi: 18.4.2023

14 yaşındaki kızın rezidansta sır ölümü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
14 yaşındaki kızın rezidansta sır ölümü
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir rezidansın 15. katından düşen 14 yaşındaki Elif Naz Seyhan hayatını kaybetti. Elif Naz'ın, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından sinir krizi geçirdiği, daha sonra terasa çıktığı ve buradan düştüğü iddia edildi. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan kız çocuğu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Elif Naz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor. Çocuğun annesinin ifade vermek üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

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14 yaşındaki kızın rezidansta sır ölümü
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