14 yaşındaki Salim 500 liralık e-sigara için katledilmiş

Olay, 17 Kasım Pazar günü akşam saat 19.45 sıralarında Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek tartışmasında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Salim Attal(14) ağır yaralanırken, Samet isimli kişi de ayağından vuruldu. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri olay yerine bulunan 2 yaralıyı hastaneye götürürken, Salim Attal hastanede hayatını kaybetti. Ayağında vurulan Samet isimli kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin yaptığı incelemelerin ardından 11 çocuk gözaltına alındı. Yapılan sorguda taraflar arasında çıkan kavganın alacak verecek konusundan çıktığı belirlenirken, saldırıda kullanılan silah bir mezarlıkta gömülü halde ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yakalanan çocuk yaştaki kişilerin tamamı adli makamlara sevk edildi. G.Y. ve onunla birlikte hareket etiği belirlenenlerden M.G.(14), N.T.(14), U.D.(15) hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, G.Y. ve Ö.A.(16) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gruptaki diğer kişiler ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

CİNAYETİN ARDINDAN 500 LİRALIK ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI

Öte yandan cinayetin sebebine dair yeni detaylarda ortaya çıktı. İddiaya göre G.Y. arkadaşı Salim Attal'a elektranik sigara alması için 500 lira para vermişti. Ancak Attal o parayla sigara almadı arkadaşlarıyla bir mekana gidip bir şeyler yedi. Bunu öğrenen G.Y.'de arakadaşlarıyla birlikte kavgaya gitti. Çıkan tartışmada Salim Attal hayatını kaybetti.