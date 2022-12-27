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Giriş Tarihi: 27.12.2022 23:03

14 yıllık cinayet çözüldü! Katil zanlısı en yakınları çıktı

Kars’ta 14 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan adamın katil zanlısı eşi ve kızı çıktı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan anne ve kızı "kasten öldürme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İHA
14 yıllık cinayet çözüldü! Katil zanlısı en yakınları çıktı

Kars'ın Digor ilçesinde14 yıl önce kaybolan Şahmettin Baykız'ın öldürülüp evinin bahçesine gömülmesi olayına ilişkin olarak Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde il merkezi, İstanbul ve İzmir'de gözaltına alınan 14 cinayet şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarmadaki işlemlere tamamlanan 14 şüpheli Digor'da güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Şahmettin Baykız'ın eşi İ.B. (71) ile kızı E.B. (36) çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, 12 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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14 yıllık cinayet çözüldü! Katil zanlısı en yakınları çıktı
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