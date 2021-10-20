1,5 aydır kayıp olan Filistinli Muhammed İstanbul’da ortaya çıktı

İSTANBUL'DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmaları sürerken Muhammed Salhab'ın İstanbul'da olduğu artaya çıktı. Ailesini aradığı öğrenilen Salhab'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Avukatla birlikte yanına gelmelerini istemesi üzerine Konya'da bulunan ailesi de İstanbul'a gitti.

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