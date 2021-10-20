1,5 aydır kayıp olan Filistinli Muhammed İstanbul’da ortaya çıktı

Filistinli intern öğrenci Muhammed Salhab, 3 Eylül günü sabah saatlerinde hastanedeki nöbetinden çıkıp evine gitti. Öğle saatlerinde 'Cuma namazına gidiyorum' diyerek evden ayrılan Salhab'tan bir daha haber alınamadı.
Bunun üzerine Salhab'ın yakınları emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Müracaat üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Salhab'ı bulmak için çalışma başlattı.
İSTANBUL'DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Arama çalışmaları sürerken Muhammed Salhab'ın İstanbul'da olduğu artaya çıktı. Ailesini aradığı öğrenilen Salhab'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Avukatla birlikte yanına gelmelerini istemesi üzerine Konya'da bulunan ailesi de İstanbul'a gitti.20 gündür haber alınamıyor! Kayıp Muhammed’in gizemini gri minibüs çözecek