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Haberler Yaşam Haberleri 1,5 aydır kayıp olan Filistinli Muhammed İstanbul’da ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:34 Son Güncelleme: 20.10.2021 10:44

1,5 aydır kayıp olan Filistinli Muhammed İstanbul’da ortaya çıktı

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1,5 aydır kayıp olan Filistinli Muhammed İstanbul’da ortaya çıktı

Konya’da 1,5 ay önce ortadan kaybolan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrencisi Filistinli 27 yaşındaki Muhammed Salhab, İstanbul’da bulundu. Ailesini arayarak sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Salhab’ın emniyete gittiği öğrenildi.

Filistinli intern öğrenci Muhammed Salhab, 3 Eylül günü sabah saatlerinde hastanedeki nöbetinden çıkıp evine gitti. Öğle saatlerinde 'Cuma namazına gidiyorum' diyerek evden ayrılan Salhab'tan bir daha haber alınamadı.

Bunun üzerine Salhab'ın yakınları emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Müracaat üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Salhab'ı bulmak için çalışma başlattı.

İSTANBUL'DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmaları sürerken Muhammed Salhab'ın İstanbul'da olduğu artaya çıktı. Ailesini aradığı öğrenilen Salhab'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Avukatla birlikte yanına gelmelerini istemesi üzerine Konya'da bulunan ailesi de İstanbul'a gitti.

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1,5 aydır kayıp olan Filistinli Muhammed İstanbul’da ortaya çıktı
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