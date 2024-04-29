Gebelik, bir kadının bedeninin olağanüstü bir şekilde dönüşmesiyle başlar. Rahmin büyümesi, hormon seviyelerinin değişmesi, ciltte ve vücutta görülen diğer fiziksel değişikliklerle birlikte annenin yaşamında derin etkiler bırakır. 15 haftalık gebelikte bebek karnın neresinde, 15 haftalık gebelikte bebek nerede olur sorularına gebelik ve doğum konularında uzmanlaşmış sağlık profesyonelleri tarafından yanıt bulmak mümkündür.

15 Haftalık Gebelikte Bebek Karnın Neresinde?

15 haftalık gebelikte, bebeğin büyümesi hızla devam eder. Bebek, artık yaklaşık olarak portakal büyüklüğündedir ve rahim içindeki yerini almıştır. Bu dönemde bebeğin organları ve vücut sistemleri hızla gelişmekte ve artık cinsiyet belirlemek mümkün olabilir. Ayrıca, bebeğin kemikleri daha da sertleşmeye başlar ve ultrason görüntülerinde daha belirgin hale gelir. Annenin karın bölgesinde, rahmin büyümesiyle birlikte belirgin bir şişkinlik oluşmaya başlar. Bazı kadınlar bu dönemde göbek çıkıntısını belirgin bir şekilde fark ederken, diğerleri henüz çok belirgin bir değişiklik yaşamamış olabilirler.

15 haftalık gebelikte, annenin bedeni de değişmeye devam eder. Genellikle, bu dönemde sabah bulantıları azalır ve anne daha enerjik hissedebilir. Ancak, bazı kadınlar hala bulantı ve yorgunluk yaşayabilirler. Gebelik hormonları, vücuttaki değişikliklerle birlikte devam eder ve bu da annenin cilt ve saçında değişikliklere neden olabilir. Annenin midenin üst kısmında hafif bir şişlik oluşabilir ve bazı kadınlar artık hamileliklerini gizleyemeyebilirler.