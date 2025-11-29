15 kişilik minibüsten 30 işçi çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle tarım işçilerinin taşındığı araçlarda artan risklere dikkat çekmek amacıyla il genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 15 kişi kapasiteli minibüste 30 yolcu çıktı. Aşırı yolcu taşındığının tespit edilmesinin ardından sürücüye gerekli idari para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi.

Yetkililer, özellikle tarım sezonunda yaşanan yoğunluğun riskleri artırdığına dikkat çekerek, aşırı yük ve kapasite aşımı gibi ihlallerin ciddi kazalara neden olduğunu vurguladı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.