15. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı, 2009'dan bu yana edebiyatseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Her yıl artan ilgiyle büyüyen fuar, sadece kitapların değil; fikirlerin, sözün, kültürel mirasın ve ortak değerlerin buluştuğu benzersiz bir platform sunuyor. 8,4 milyonu aşan toplam ziyaretçi sayısı ile düşünsel zenginliğe katkı sunan bu anlamlı organizasyon, 2025 yılında da çok özel bir tema ve güçlü konuk kadrosuyla kapılarını açmaya hazırlanıyor.

HER YIL ARTAN İLGİ VE KATILIM

2009 yılında 60 bin kişiyle yola çıkan Kitap Fuarı ilk yılında 83 yayınevi, 130 etkinlik ve 58 yazara ev sahipliği yaptı. 2010 yılında onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı olurken, 115 yayınevi, 240 etkinlik ve 105 yazarla ziyaretçi sayısı 160 bine ulaştı.

2014 yılında Rasim Özdenören'in onur konuğu olduğu organizasyon; 350 yayınevi, 500 etkinlik, 245 yazar ve 482 bin ziyaretçiyi bir araya getirdi. 2019'da "Roman ve Hikâye" temasıyla Ayşe Kulin'in onurlandırdığı fuar; 490 yayınevi, 800 etkinlik, 378 yazar ve 855 bin 815 ziyaretçiyi kağıdın büyülü dünyasında buluşturdu.

EN YÜKSEK KATILIM GEÇEN YIL OLDU

Son olarak 2024 yılında "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'na onur konuğu olarak Prof. Dr. Sadettin Ökten katıldı. Fuarda 530 yayınevi, 980 kültürel etkinlik ve 800 yazar yer aldı. Böylece 14. Kocaeli Kitap Fuarı, 1 milyon 23 bin 514 kişilik ziyaretçi sayısıyla bugüne kadarki en yüksek katılımı elde etti.

1050 SÖYLEŞİ, 515 YAYINEVİ

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl 04-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Kentin beklediği adeta bir sevda haline gelen fuarda her yıl olduğu gibi edebiyat, tarih, fikir, medya, siyaset ve sanat dünyasının önemli yazarları ağırlanacak. Fuar, Kocaeli Kongre Merkezi ve Otopark alanında kurulan çelik yapı içerisinde düzenlenecek. Açık ve kapalı toplam 28 bin metrekarelik bir alanda kitap dostlarını ağırlayacak olan fuara bu yıl; 515 yayınevi, STK ve sahaf katılacak. Ayrıca 1050 söyleşi-panel ve imza etkinliği gerçekleştirilecek.