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Giriş Tarihi: 19.4.2023

1.5 saat arayla 2 kişiyi öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
1.5 saat arayla 2 kişiyi öldürdü
İstanbul Pendik'te geçtiğimiz cumartesi akşamı Yenişehir Mahallesi'nde ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kafasından ve sırtından vurulan Hasan Kaygısız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. 1.5 saat sonra bu kez Dumlupınar Mahallesi'nde kahvehane işleten Selman Durmaz (27) göğsüne aldığı 3 kurşunla vurularak öldü.



Çifte cinayetle ilgili yapılan çalışmada şüpheli İnan Ç.'nin kimliği tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan İnan Ç.'nin poliste 24 kez kaydı bulunduğu öğrenildi. İnan Ç. ilk ifadesinde "Aramızda alacak verecek meselesi yüzünden geçmişten gelen husumet var, beni bacağımdan vurdular" dediği iddia edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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1.5 saat arayla 2 kişiyi öldürdü
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