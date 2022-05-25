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Giriş Tarihi: 25.5.2022

15 santimlik tümör 14 doktorun katıldığı operasyonla alındı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
15 santimlik tümör 14 doktorun katıldığı operasyonla alındı
İzmir'de, kanser hastasının 15 santimetrelik tümörü, 14 doktorun katıldığı 10 saat süren operasyonla çıkarıldı. Aydın'da yaşayan Şevket Demirdöven (41), geçen yıl rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Bel bölgesinde 15 santimetrelik tümör olduğu belirlenen Demirdöven, önceki gün ameliyata alındı. 10 saat süren 14 doktorun katıldığı ameliyat sonunda tümör, tek parça olarak çıkarıldı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Dündar Sabah, "Tümörün büyüklüğünden çok bulunduğu yer önemliydi" derken, Doç. Dr. Murat Öztürk de ameliyatın hem hasta hem de kendileri için çok önemli olduğu bilinciyle ameliyathaneye girdiklerini söyledi. Bir hafta sonra taburcu olacağı öğrenilen Demirdöven ise umduğundan daha büyük bir ameliyat geçirdiğini, tümörün alındığını öğrenince çok sevindiğini anlattı.

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15 santimlik tümör 14 doktorun katıldığı operasyonla alındı
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