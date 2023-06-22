15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız: 100 yıl da geçse milletimize yapılan bu ihanet unutulmayacak

Bunun bir parçası olmaktan da gurur ve şeref duyuyorum. Biz ölümü göze alıp gittik ama rabbim bize gaziliği nasip etti. Hainlere karşı her zaman göreve hazırız. Milletimize, devletimize kalkan eli kırarız. Allah göstermesin ama şimdi bir daha olsa bu halimde bile bir dakika düşünmem. Biz bir oldukça, diri oldukça bizi kimse yıkamaz. Bunu da başta o hainler olmak üzere tüm dünyaya gösterdik. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın. O hainlere bir daha bu fırsatı vermesin" dedi.