15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız: 100 yıl da geçse milletimize yapılan bu ihanet unutulmayacak

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Çetin Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimi haberini Ankara'da bir akrabasının düğünündeyken aldı. Yıldız, 'Ben ölsem çok önemli değil ama ülke giderse her şey gider' diyerek Genelkurmay'ın önüne gitti. Yıldız, burada darbecilerle mücadele ederken üzerine çıktığı tanktan düştü ve ağır yaralandı. Defalarca ameliyat geçiren, 9 ay boyunca hastanede tedavi gören Yıldız'ın halen tedavileri sürüyor.
YİNE OLSA BİR DAKİKA BİLE DÜŞÜNMEM
Gazilik unvanına sahip olmaktan dolayı gurur duyan Çetin Yıldız, hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümüne sayılı günler kala o gün yaşananları hiç unutamıyor. Ölümü göze alıp, darbecilere karşı direnen Yıldız duygularını SABAH'a anlattı: "Bırakın 7 yılı 100 yıl da geçse bu hainlerin yaptıkları ihanet unutulmayacak. Halkına kurşun sıkanlar bu kahraman milletten gereken cevabı aldı.
Bunun bir parçası olmaktan da gurur ve şeref duyuyorum. Biz ölümü göze alıp gittik ama rabbim bize gaziliği nasip etti. Hainlere karşı her zaman göreve hazırız. Milletimize, devletimize kalkan eli kırarız. Allah göstermesin ama şimdi bir daha olsa bu halimde bile bir dakika düşünmem. Biz bir oldukça, diri oldukça bizi kimse yıkamaz. Bunu da başta o hainler olmak üzere tüm dünyaya gösterdik. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın. O hainlere bir daha bu fırsatı vermesin" dedi.
UNUTTURMAYALIM
Yıldız, "Kimi çocuklar babasız kaldı, bazıları eşlerini kaybetti bazıları evlatlarını. O günü unutturmamız lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize bu hainliği anlatalım ki devletimizin nasıl ayakta durduğunu, kimlerin sayesinde o gecenin bertaraf edildiğini bilsinler. 15 Temmuz darbesi abartısız dünya dengesini, yörüngesini değiştirmeye yönelik son derece büyük bir meydan savaşıydı.
15 Temmuz'un acısını her an üzerinde hisseden bir gazi olarak en büyük uğraşım o büyük mücadeleyi hiç unutmamak, unutturmakak ve her an işin ciddiyetini taze tutmaktır" diye konuştu.