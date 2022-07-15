15 Temmuz hastaneler açık mı? 15 Temmuz bugün hastaneler ve sağlık ocakları kapalı mı, çalışıyor mu, tatil mi?

Bugün hastaneler kapalı mı açık mı sorusu birçok vatandaş tarafından sıklıkla soruluyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bütün yurtta coşkuyla kutlanacak. Bununla birlikte bugün resmi tatil mi değil mi sorusu birçok kişi tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Bugün hastaneler tatil mi, çalışıyor mu sorusu soruluyor. Peki, 15 Temmuz hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar!