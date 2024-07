15 Temmuz Şehidi Velit Bekdaş kabri başında anıldı

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde camide şehitler için Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu. Midyat Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için anma programı düzenlendi. Bu kapsam da, darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit edilen Midyatlı özel harekat polisi Velit Bekdaş'ın, Ulu Cami Mahallesindeki Haci İsa Cengiz mezarlığında bulunan kabri ziyaret edildi.

ÜÇ DİLDE MEVLİT OKUTULDU

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Kaymakam Yazı İşleri Müdürü Mehmet İsa Kurnaz, kurum müdürleri ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ile birlikte şehidin mezarı ziyaret edildi, Kur'an okundu, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz'ın eşliğinde dua edildi. Ardından şehidin mezarına karanfil bırakıldı. Buradaki anma programının ardından Hacı İsa Cengiz Camisi'nde Midyatlı şehit özel harekât polisi Velit Bekdaş ve tüm şehitler için Türkçe, Kürtçe ve Arapça Mevlid-i Şerif okutuldu. Anma Programı ile ilgili açıklama yapan Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, "Burada kabri başında ziyaret ettiğimiz aziz şehitlerimiz, kıymetli gazilerimiz ve aziz milletimiz sayesinde bu darbe girişimi bertaraf edildi. Onlara ne kadar minnet etsek azdır. Onların sayesinde bu devletimiz, milletimiz bugün huzur içerisinde. Ay yıldızlı al bayrağımız aziz şehitlerimiz sayesinde dalgalanıyor. Unutmadık, unutmayacağız ne o hain darbe girişiminde bulunan hain Feto Terör Örgütünü ve işbirlikçilerini unuttuk ne de Aziz şehitlerimizi, onlara karşı duran, onları bertaraf eden bu kıymetli şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Her daim her zaman hatırlayacağız. Bir Fatiha okuduğumuz zaman Fatiha'mızın duasında her zaman aziz şehitlerimiz vardır. Bunlar da15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan kıymetli şehitlerimiz de bizim Fatihalarımız da her daim yer alacaklar. Türkiye Cumhuriyeti biz inanıyoruz ki ilelebet var olacak. Eğer bu ülke var olacaksa aziz şehitlerimiz, onların kıymetli aileleri de ilelebet bizim gönlümüzde, bizim kalbimizde yer tutacaklar" dedi.