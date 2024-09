15 Temmuz şehidinin babasından duygulandıran paylaşım

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Erzurumlu polis memuru Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, vatan sevgisini genç nesillere aktarmak için örnek bir davranışta bulundu. Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aziz Emanetlerimizin Direniş Ruhu Genç Nesillere Aktarma" etkinliğinde, Sürücü'nün tarlasından topladığı mısırları pişirip çocuklara ikram etmesi büyük bir duyarlılık örneği olarak hafızalara kazındı.

Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut açılış konuşmasında 15 Temmuz'daki kahramanlık ruhunun önemine dikkat çekerek, "Bu vatanın her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Biz de bu kahramanlık ruhunu gençlere aktararak, geleceğimizi güvence altına alıyoruz" dedi.

Tarladan topladığı mısırları çocuklara dağıttı

Erzurum'un Pasinler ilçesi Yiğit Pınar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Sürücü, tarlasından topladığı bin 285 adet mısırı evinde pişirip etkinliğe getirdi. Bir kamyonla etkinlik alanına getirilen mısırları kazanlarda pişirip çocuklara dağıtan Sürücü, aile fertleriyle birlikte duygu dolu anlar yaşadı.

Oğlunun vatan uğruna verdiği canı hatırlatan Sürücü, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Oğlum o gece vatanı için canını feda etti. Sizler de bu emaneti yaşatacak ve geleceğe taşıyacaksınız. Ben, 15 Temmuz'dan sonra Kıbrıs ve Çanakkale'ye gittim, şehitlikleri ziyaret ettim. İnsan, onları görünce 'O şehitler, bu vatan için canlarını verdiler, biz de madem canımızı veremiyoruz, bizim de malımız feda olsun.' diye bu hayrı yaptım. Buradan da herkese sesleniyorum: Bu çocuklarımızı sahipsiz bırakmayalım. Ben de kendi tarlamda ürettiğimi mısırları getirdim. Dedeleri olarak her zaman yanlarındayım. Her zaman canımla, Rabb'imin bana verdiği malımla sizin yanınızda olacağım. Herkesin önünde size söz veriyorum. Her zaman yanınızda olacağım" dedi.

Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Sürücü, çocuklara vatan sevgisinin önemini anlattı. Şehit Annesi Çiğdem Sürücü ve Şehit Kardeşi Serkan Sürücü'nün de bulunduğu etkinlikte, çocuklar ve aileler birlik ve beraberlik mesajı verdi.