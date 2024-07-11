15 Temmuz şehitleri anısına ‘Vatan Koşusu’

İstanbul'da, 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Vatan Koşusu, yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleşti. Vatan Koşusu ile FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar anıldı. İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen koşu, Çengelköy Şehitler Çeşmesi'nden başladı. Sporcular, şehit yakınları ile gazilerin de yer aldığı koşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda tamamlandı. Etkinlikte, dereceye girenlere madalyaları verildi, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirildi.