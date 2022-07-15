15 Temmuz şehitleri Zonguldak’ta anıldı

Zongulgak Asri Mezarlıktaki Şehitlik Kabristanı ziyaretine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali yardımcısı Turgut Subaşı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye başkan vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Üsteğmen Hayrettin Selimoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş, daire müdürleri, askeri erkan, emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı.
Programda, Vali Tutulmaz ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktılar. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından dua edildi.