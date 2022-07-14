15 Temmuz’da borsa açık mı? 15 Temmuz’da Borsa İstanbul açık olacak mı?

15 Temmuz resmi tatilinde Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak konusu olarak "15 Temmuz'da borsa açık mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
15 Temmuz borsa açık mı sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Borsa İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü'nde resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacak.
1 Ocak 2022, - Cumartesi - Yeni Yıl Tatili - Kapalı
23 Nisan 2022, Cumartesi - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2022, Pazar - Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
1 Mayıs 2022, Pazar - Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba - Ramazan Bayramı - Kapalı
19 Mayıs 2022, Perşembe - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
8 Temmuz 2022, Cuma - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı - Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2022, Cuma - Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2022, Salı - Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2022, Cuma - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2022, Cumartesi - Cumhuriyet Bayramı - Kapalı