Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz’da borsa açık mı? 15 Temmuz’da Borsa İstanbul açık olacak mı?
Giriş Tarihi: 14.7.2022 22:42 Son Güncelleme: 14.7.2022 22:42

15 Temmuz’da borsa açık mı? 15 Temmuz’da Borsa İstanbul açık olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü sebebiyle resmi tatilde Borsa İstanbul’un açık olup olmayacağına ilişkin bilgiler merak edilerek “15 Temmuz’da borsa açık mı?” sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan 15 Temmuz’da borsa açık mı? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

15 Temmuz’da borsa açık mı? 15 Temmuz’da Borsa İstanbul açık olacak mı?

15 Temmuz resmi tatilinde Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak konusu olarak "15 Temmuz'da borsa açık mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz borsa açık mı sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK OLACAK MI?

Borsa İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü'nde resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacak.

BORSA İSTANBUL'UN AÇIK VE KAPALI OLDUĞU GÜN VE HAFTALAR

1 Ocak 2022, - Cumartesi - Yeni Yıl Tatili - Kapalı

23 Nisan 2022, Cumartesi - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2022, Pazar - Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

1 Mayıs 2022, Pazar - Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar



2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba - Ramazan Bayramı - Kapalı

19 Mayıs 2022, Perşembe - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

8 Temmuz 2022, Cuma - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı - Kurban Bayramı - Kapalı



15 Temmuz 2022, Cuma - Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2022, Salı - Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2022, Cuma - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2022, Cumartesi - Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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15 Temmuz’da borsa açık mı? 15 Temmuz’da Borsa İstanbul açık olacak mı?
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