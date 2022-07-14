15 Temmuz’da borsa açık mı? 15 Temmuz’da Borsa İstanbul açık olacak mı?

15 Temmuz resmi tatilinde Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak konusu olarak "15 Temmuz'da borsa açık mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz borsa açık mı sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;