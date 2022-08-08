15 yaşında baba katili oldu

Afyonkarahısar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde İ.Ç. (54) gece eve geç gelen 15 yaşındaki oğlu M.G.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmaya İ.Ç.'nin eşi N.Ç. (50) ile diğer oğlu A.İ.G. de katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G.Ç., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını sırtından ve karnından 7 defa bıçakladı. Baba İ.Ç. olay yerinde öldü. Jandarma ekipleri, M.G.Ç. ile anne N.Ç. ve A.İ.G.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen anne ve 2 oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.