Haberler Yaşam Haberleri 15 yaşındaki Berk’ten acı haber: Günlerdir kayıp olarak aranan genç ölü bulundu
Giriş Tarihi: 1.12.2025 16:30

Konya’nın Beyşehir ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Berk İvacık’tan acı haber geldi. Arama ekipleri, Berk’in cansız bedenini arazide buldu. İvacık’ın yanında tüfek bulunduğu ve intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

TOLGA YANIK
İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Berk İvacık, 26 Kasım sabahı evden ayrıldı. Berk'e ulaşamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Jandarma, AFAD, su altı polisleri, komando timleri ve gönüllülerden oluşan ekip, arazide arama çalışması başlattı. Ekiplere Bayraktar TB2 İHA ise görüntü desteği sağladı. Kırsal bölgeler, orman sınırları, gölet çevresi, bölgedeki çoban evleri, su kuyuları ve metruk yapılar ile dere yatakları özel ekipler tarafından detaylı şekilde arandı. Termal kameralı dronlar devreye girdi. Berk'ten acı haber geldi. Ekipler Berk'in cansız bedenini arazide buldu. Yanında tüfek bulunan Berk'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

