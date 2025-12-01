15 yaşındaki Berk’ten acı haber: Günlerdir kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Berk İvacık, 26 Kasım sabahı evden ayrıldı. Berk'e ulaşamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Jandarma, AFAD, su altı polisleri, komando timleri ve gönüllülerden oluşan ekip, arazide arama çalışması başlattı. Ekiplere Bayraktar TB2 İHA ise görüntü desteği sağladı. Kırsal bölgeler, orman sınırları, gölet çevresi, bölgedeki çoban evleri, su kuyuları ve metruk yapılar ile dere yatakları özel ekipler tarafından detaylı şekilde arandı. Termal kameralı dronlar devreye girdi. Berk'ten acı haber geldi. Ekipler Berk'in cansız bedenini arazide buldu. Yanında tüfek bulunan Berk'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.